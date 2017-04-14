У Харкові засуджено чоловіка, який звіряче вбив та пограбував друга

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним 34-річного, раніше судимого за обіг наркотичних речовин харків'янина, в умисному вбивстві та крадіжці (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури №3 Руслан Скуратович, зловмиснику призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася у вересні 2016 року. Чоловік напідпитку разом зі своїм 29-річним товаришем вночі поверталися з кафе. Дорогою між ними виникла суперечка. Щоб довести свою правоту, зловмисник витягнув ножа, який носив з собою, та наніс своєму опоненту кілька ударів у шию та обличчя. Від отриманих травм товариш помер на місці.

Тіло загиблого знайшли у лісопосадці поблизу тролейбус ної зупинки вранці. Його помітив один із пасажирів громадського транспорту.

Крім того вбивця викрав мобільний телефон своєї жертви та вранці здав його до ломбарду.

Наразі за клопотанням прокуратури засуджений перебуває під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області