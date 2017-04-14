На Харківщині засуджено грабіжника, який ледь не вбив жертву

Харківський районний суд області задовольнив вимоги прокуратури області і визнав винним 28-річного раніше судимого мешканця селища Безлюдівка у повторному розбої з проникненням в житло (ч.3 ст.187 КК України).

За інформацією начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, розбійника-рецидивіста засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Восени 2016 року у смт. Хорошеве чоловік із сусіднього селища за гроші допомагав 70-річній жінці по господарству в її домоволодінні. Отримавши пенсію, хазяйка у той же день розрахувалася зі своїм працівником.

Проте заробленого зловмиснику стало замало. Він бачив, як листоноша приносила пенсію його хазяйці. Того ж вечора розбійник напідпитку зайшов у двір своєї жертви. Розбив вікно будинку і вдерся до житла. Потім з ножем, який прихопив з веранди, зловмисник накинувся на хазяйку і став вимагати гроші. Перелякана пенсіонерка дістала зі схованки усю пенсію - 1280 грн. і віддала нападнику. Але навіть після цього нелюд став знущатися над жінкою - до 10 разів ударив стареньку по голові. Вона упала.

На щастя, жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості і залишилася живою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області