На Львівщині необачні підлітки дістали серйозні опіки

О 20:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Кам’янка Сколівського району під час прибирання території отримали термічні опіки обличчя та обох кистей з фалангами двоє підлітків 1996 та 2004 року народження.

Ймовірно, хлопці отримали опіки внаслідок спалювання сміття. Постраждалих госпіталізовано в Сколівську центральну районну лікарню.

За даними медиків, стан підлітків стабільний.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області