На Львівщині необачні підлітки дістали серйозні опіки

На Львівщині необачні підлітки дістали серйозні опіки

22:00 14.04.2017
На Львівщині необачні підлітки дістали серйозні опіки

О 20:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с.  Кам’янка Сколівського району під час прибирання території отримали термічні опіки обличчя та обох кистей з фалангами двоє підлітків 1996 та 2004 року народження.

Ймовірно, хлопці отримали опіки внаслідок спалювання сміття. Постраждалих госпіталізовано в Сколівську центральну районну лікарню.

За даними медиків, стан підлітків стабільний.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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