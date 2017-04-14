На Рівненщині через пожежу двоє людей потрапили до лікарні

14 квітня о 04:00 до чергової служби Головного управління ДСНС у Рівненській області надійшло повідомлення про пожежу в селі Здовбиця Здолбунівського району. За вказаною адресою було негайно направлено чергове відділення вогнеборців 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Здолбунів.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат житлового одноповерхового будинку розміром 10х9 метрів. Господар оселі 1971 р.н., який ще до приїзду вогнеборців зміг самостійно вийти з палаючого будинку, повідомив працівників ДСНС, що в одній із кімнат перебуває його батько 1945 р.н. Рятувальники в апаратах захисту дихання негайно кинулися в осередок пожежі та вже за мить винесли з будинку непритомного чоловіка. Після цього на автомобілі швидкої медичної допомоги обох потерпілих було доставлено в медичний заклад.

За допомогою водяного ствола о 04:25 вогнеборцям пожежу вдалося локалізувати, а о 04:50 – повністю ліквідувати. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку у житловій кімнаті.

До гасіння пожежі залучалися 4 рятувальника та 1 пожежна автоцистерна.

Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області