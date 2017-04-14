За фактом жорстокого поводження з конем в Умані розпочато провадження

14.04.2017 за фактом жорстокого поводження з тваринами в м. Умань внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі оприлюднених у засобах масової інформації публікацій про те, що невідома особа в м. Умань тягне на автомобілі BMW – X5 коня, чим можливо жорстоко поводиться з твариною.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Уманського відділення Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Процесуальне керівництво забезпечується Уманською місцевою прокуратурою, працівниками якої надано низку вказівок, спрямованих на встановлення фактичних обставин події.

На цей час слідчим та процесуальним керівником вживаються заходи щодо забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

За вчинення вказаного злочину винним особам загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області