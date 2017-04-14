На Львівщині засуджено контрабандиста наркотиків в особливо великих розмірах

Прокуратурою області підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні, яке розслідувалось слідчим відділом УСБУ у Львівській області стосовно мешканця Львівщини Г.

Встановлено, що 23.08.2014, перетинаючи автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 313 CDI» державний кордон з Республіки Польща в Україну у пункті пропуску «Рава-Руська», з приховуванням від митного контролю ввіз на митну територію України у спеціально пристосованому тайнику розміщеному під підлогою пасажирського відділення вказаного транспортного засобу, з метою збуту, 137 спресованих та замотаних у плівку брикетів із речовиною зелено-коричневого кольору масою 257 кг. із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - смоли канабісу (гашиш), обіг якого заборонено.

Вироком Жовківського районного суду Львівської області від 13.04.2017 обвинуваченого Г. засуджено за вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та контрабанди наркотичного засобу в особливо великих розмірах, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 та ч.3 ст.307 КК України, до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Автомобіль, яким здійснювалась контрабанда наркотичного засобу, як засіб вчинення злочину конфісковано в дохід держави.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області