На Буковині до виправної колонії намагались передати зефір з наркотиком
На Буковині до виправної колонії намагались передати зефір з наркотиком
Чернівецька місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно 29-річного жителя Кіцманського району Чернівецької області за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконна передача наркотичного засобу у місця позбавлення волі).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2017 року чоловік під час збирання продуктової передачі для ув’язненого, сховав в зефірі та булочці наркотичний засіб «Субутекс».
Вказану знахідку виявили працівники Чернівецької установи виконання покарань №33 під час огляду продуктової передачі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області