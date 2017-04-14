На Буковині до виправної колонії намагались передати зефір з наркотиком

На Буковині до виправної колонії намагались передати зефір з наркотиком

14:00 14.04.2017
На Буковині до виправної колонії намагались передати зефір з наркотиком

Чернівецька місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно 29-річного жителя Кіцманського району Чернівецької області за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконна передача наркотичного засобу у місця позбавлення волі).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2017 року чоловік під час збирання продуктової передачі для ув’язненого, сховав в зефірі та булочці наркотичний засіб «Субутекс».

Вказану знахідку виявили працівники Чернівецької установи виконання покарань №33 під час огляду продуктової передачі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області 

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