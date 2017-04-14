Прокуратура Донеччини вимагає взяття під варту винуватця смертельної ДТП

Прокуратура Донеччини вимагає взяття під варту винуватця смертельної ДТП

14:20 14.04.2017
Прокуратура Донеччини вимагає взяття під варту винуватця смертельної ДТП

Прокуратура Донецької області оскаржує ухвалу Слов’янського міськрайонного суду, на підставі якої змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт чоловікові, який обвинувачується у скоєнні ДТП, у результаті якої загинуло троє осіб.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього дільничного інспектора Слов’янського МВ ГУМВС України в Донецькій області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів) та, ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.

Ухвалою вказаного суду у клопотанні прокурора про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою відмовлено та змінено запобіжний захід на домашній арешт.

Наразі прокуратурою області до Апеляційного суду направлено скаргу з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції та взяти обвинуваченого під варту. 

Нагадаємо, у серпні 2015 року 32-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись на автомобілі «Toyota Prado» по автодорозі у с. Богородичне Слов’янського району Донецької області, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем «Skoda Octavia».

У результаті аварії загинули водій та пасажири автомобіля «Skoda Octavia»: чоловік, жінка та 10-річна дитина. Винуватець ДТП з місця події втік. Через деякий час його затримали та заарештували.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області 

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