Прокуратура Донеччини вимагає взяття під варту винуватця смертельної ДТП
Прокуратура Донеччини вимагає взяття під варту винуватця смертельної ДТП
Прокуратура Донецької області оскаржує ухвалу Слов’янського міськрайонного суду, на підставі якої змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт чоловікові, який обвинувачується у скоєнні ДТП, у результаті якої загинуло троє осіб.
Слов’янським міськрайонним судом Донецької області розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього дільничного інспектора Слов’янського МВ ГУМВС України в Донецькій області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів) та, ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.
Ухвалою вказаного суду у клопотанні прокурора про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою відмовлено та змінено запобіжний захід на домашній арешт.
Наразі прокуратурою області до Апеляційного суду направлено скаргу з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції та взяти обвинуваченого під варту.
Нагадаємо, у серпні 2015 року 32-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись на автомобілі «Toyota Prado» по автодорозі у с. Богородичне Слов’янського району Донецької області, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем «Skoda Octavia».
У результаті аварії загинули водій та пасажири автомобіля «Skoda Octavia»: чоловік, жінка та 10-річна дитина. Винуватець ДТП з місця події втік. Через деякий час його затримали та заарештували.
За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області