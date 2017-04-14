На Донеччині автомобіль збив 11-річного хлопчика
На Донеччині автомобіль збив 11-річного хлопчика
Співробітниками Покровського відділу поліції проводиться перевірка за фактом травмування 11-річного хлопчика у дорожньо-транспортній пригоді. Дитина доставлена до міської лікарні.
Сьогодні близько 08:00 години по вулиці Відродження стався наїзд автомобіля ВАЗ 2109 під керуванням 31-річного місцевого мешканця на учня п’ятого класу. В результаті ДТП хлопчик отримав відкриті перелами ніг та був доставлений до місцевої лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції. Встановлюються всі обставини та можливі свідки пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області