На Донеччині автомобіль збив 11-річного хлопчика

На Донеччині автомобіль збив 11-річного хлопчика

15:00 14.04.2017
На Донеччині автомобіль збив 11-річного хлопчика

Співробітниками Покровського відділу поліції проводиться перевірка за фактом травмування 11-річного хлопчика у дорожньо-транспортній пригоді. Дитина доставлена до міської лікарні.

Сьогодні близько 08:00 години по вулиці Відродження стався наїзд автомобіля ВАЗ 2109 під керуванням 31-річного місцевого мешканця на учня п’ятого класу. В результаті ДТП хлопчик отримав відкриті перелами ніг та був доставлений до місцевої лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції. Встановлюються всі обставини та можливі свідки пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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