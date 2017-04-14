У Дніпрі приватний охоронець на службовому авто збив жінку та втік

Близько 12-ї години в районі будинку 12 по проспекту Героїв обласного центру водій автомобілю «Хюндай-Туксон», із символікою охоронної структури, скоїв наїзд на пішохода.

В результаті цього жінка 1935 року народження була травмована. За інформацією лікарів у літньої жінки діагностовано закритий перелом шийки лівої стегнової кістки. Про дорожньо-транспортну подію, в результаті якої була травмована жінка, водій автівки не повідомив до поліції.

В ході оперативно-розшукових заходів дніпровськими поліцейськими спільно зі співробітниками патрульної поліції було встановлено та затримано чоловіка 1996 року народження, який керуючи службовим автомобілем, що належить одному із приватних охоронних товариств, скоїв наїзд на пішохода.

«Травми жінки відносяться до середньої тяжкості. На даний час вона в лікарні і попереду тривале лікування. Тим паче, що це людина вже доволі похилого віку. Міру покарання для винуватця винесе суд. Водій, який скоїв наїзд співпрацює зі слідчими. Всі деталі пригоди з’ясують в ході досудового розслідування. Але прикро, що чоловік, який, покликаній захищати безпеку та інтереси громадян, сам намагався уникнути відповідальності, не повідомивши поліцію про дану дорожньо- транспортну пригоду»,- повідомила начальник відділу комунікації поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області