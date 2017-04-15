У Кам'янці-Подільському нелюди-шахраї ошукали онкохворого

Шахраї зняли з благодійного рахунку, відкритого для збору коштів на лікування чоловіка, 2 300 гривень.

Коли 43-річна кам’янчанка дізналася, що у чоловіка виявили онкологічне захворювання, звернулася по допомогу до містян, адже в сім’ї грошей на лікування не вистачало. У банку відкрили благодійний рахунок і розмістили відповідне звернення у найпопулярнішій інтернет-газеті міста.

Нещодавно до потерпілих зателефонував незнайомий чоловік і представився співробітником одного із центральних телеканалів. Він сказав, що редакція доручила йому дізнатися, яка саме допомога потрібна чоловікові.

У ході розмови зловмисник отримав особисту інформацію, яка допомогла йому зняти з благодійного рахунку 2300 гривень.

Після того, що сталося, потерпілі звернулися із заявою до Кам’янець-Подільського відділу поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України і наразі з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області