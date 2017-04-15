Серійного грабіжника пенсіонерів затримали поліцейські Хмельниччини

30-річний житель Старокостянтинова 5 разів притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і у березні минулого року достроково вийшов на свободу за так званим «законом Савченко», але протримався недовго і нещодавно знову вчинив серію грабежів і крадіжок з будинків пенсіонерів.

Зловмисник приїхав на деякий час у село Великий Жванчик Дунаєвецького району. Він добре орієнтувався на місцевості, бо раніше деякий час працював у місцевому санаторії.

Блукаючи вулицями, він вирішив поживитися за рахунок беззахисних пенсіонерів. Першою жертвою зловмисника стала прикута до ліжка 93-річна бабуся. Грабіжник проник у будинок і на очах у безпорадної потерпілої почав обшукувати кімнату в пошуках наживи. Забравши півтисячі гривень і два ліхтарики, пішов геть, а потім поїхав до Кам’янця-Подільського, де і витратив гроші.

Коли ж кошти закінчились, він знову приїхав у село і серед ночі обікрав ще два будинки. Пошкоджуючи двері, проникав всередину, поки господарі спали. У 79-річного пенсіонера викрав мобільний телефон «Nokia-1110» вартістю 500 гривень, а у 50-річного чоловіка — гаманець, в якому було 1300 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу злодія і затримали його в Старокостянтинові.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області