У Каневі за торгівлю амфетаміном затримали молоду жінку

У Каневі за торгівлю амфетаміном затримали молоду жінку

12:00 15.04.2017
У Каневі за торгівлю амфетаміном затримали молоду жінку

До працівників Канівського відділення поліції надійшла оперативна інформація, що 28-річна місцева мешканка займається розповсюдженням наркотиків на території міста.

Дана інформація знайшла своє підтвердження. Наркоторговку затримали під час збуту нею чергової дози наркотику.

Під час обшуку помешкання жінки, правоохоронці виявили ще 11 пакунків із розфасованою порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Виявлену речовину вилучено та направлено на дослідження. Про походження наркотиків жінка пояснення надавати відмовилась.

Зловмисниці  оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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