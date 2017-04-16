У Червонограді рецидивіста затримали за торгівлю наркотиками

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області викрили у торгівлі наркотичними засобами 49-річного жителя Червонограда, раніше судимого за умисне вбивство, грабіж, а також за злочини, пов’язані з наркотиками.

Встановлено, що протягом тривалого часу зловмисник займався збутом наркомістких таблеток «Субутекс».

Як повідомив начальник Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини Ігор Мороз, під час затримання наркоділка правоохоронці виявили та вилучили гроші, отримані від реалізації препарату та паперовий згорток з частинами таблеток, призначених для подальшого збуту.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області