На Черкащині затримано жінку, яка обікрала літню прихожанку церкві

До чергової частини Кам’янського відділення поліції звернулась 70-річна жінка, яка є прихожанкою в місцевій церкві.

Вдень коли вона вийшла на вулицю поратись на клумбі, пенсіонерка залишила свою курточку на лавочці, але через декілька хвилин виявила її відсутність. Також вона розповіла, що в курточці знаходився мобільний телефон. Крім цього жінка згадала, що до церкви заходили дві жінки, опис яких вона надала правоохоронцям.

Проводячи подворовий обхід прилеглої території правоохоронці поспілкувались з селянами, які розповіли, де можна знайти вказаних осіб про яких розпитували правоохоронці. Завітавши на подвір’я 21-річної дівчини, про яку говорила жінка, правоохоронці побачили на ній куртку, яка за описом співпадала з викраденою у потерпілої. Мобільний телефон потерпілої також знаходився у дівчини.

Слідчим відділенням Кам’янського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області