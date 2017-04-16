У Дніпрі поліцейського судять за отримання хабара

У Дніпрі поліцейського судять за отримання хабара

12:00 16.04.2017
У Дніпрі поліцейського судять за отримання хабара

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно інспектора одного з відділів поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання службовою особовою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади). 

Так, у листопаді 2016 року поліцейському стало відомо, що учень  однієї зі шкіл міста Дніпра скоїв злочин – незаконно заволодів грошовими коштами громадянина.

До відділу поліції звернувся брат неповнолітнього, якому правоохоронець запропонував передати йому неправомірну вигоду у розмірі 5000 гривень за неповідомлення керівнику органу досудового розслідування про скоєння підлітком кримінального правопорушення.  

У січні поточного року поліцейський отримав частину неправомірної вигоди у сумі 1000 гривень, а через декілька днів біля житлового будинку у Дніпрі під час передачі другої частини грошових коштів у розмірі 4000 гривень зловмисника було викрито правоохоронними органами.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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