У Дніпрі поліцейського судять за отримання хабара

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно інспектора одного з відділів поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання службовою особовою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади).

Так, у листопаді 2016 року поліцейському стало відомо, що учень однієї зі шкіл міста Дніпра скоїв злочин – незаконно заволодів грошовими коштами громадянина.

До відділу поліції звернувся брат неповнолітнього, якому правоохоронець запропонував передати йому неправомірну вигоду у розмірі 5000 гривень за неповідомлення керівнику органу досудового розслідування про скоєння підлітком кримінального правопорушення.

У січні поточного року поліцейський отримав частину неправомірної вигоди у сумі 1000 гривень, а через декілька днів біля житлового будинку у Дніпрі під час передачі другої частини грошових коштів у розмірі 4000 гривень зловмисника було викрито правоохоронними органами.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області