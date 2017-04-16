Крихітна пожежа на Одещині тим не менше вбила людину

О 06:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у приватному житловому будинку на вулиці Миколаївська в м. Білгород-Дністровський виникло загорання електропроводки та в послідуючому майна на площі 0,5 кв. м.

Пожежу ліквідував господар будинку до прибуття підрозділу ДСНС. На місці пожежі він знайшов батька без ознак життя, 1942 р. н.

Причина його смерті встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області