На Тернопільщині поліція затримала рецидивістку за серійні крадіжки

На Тернопільщині поліція затримала рецидивістку за серійні крадіжки

10:00 16.04.2017
На Тернопільщині поліція затримала рецидивістку за серійні крадіжки
Щонайменше п’ять фактів крадіжок з медичних закладів, вчинених жителькою села Чистопади Зборівського району, задокументували оперативники Тернопільського відділу поліції.
Зловмисниця проникала до лікарень, блукала коридорами і пильнувала, аби хтось з пацієнтів поставив заряджатися мобільну техніку. Левову частку злочинів раніше судима 42-річна крадійка вчинила в дитячій обласній лікарні. В пацієнтів хірургічного відділення зникли мобільні телефони та планшет.

Щодо крадійки розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ. У вчиненому вона зізналася. Перевіряється на причетність до скоєння інших протиправних діянь.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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