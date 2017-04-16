На Луганщині чоловіка судитимуть за жорстокий розбійний напад

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2017 року розбійник, перебуваючи в приміщенні, яке потерпілий використовує для здійснення підприємницької діяльності, молотком завдав потерпілому декілька ударів по голові та тулубу, після чого заволодів грошовими коштами в сумі 2500 грн, та з місця вчинення кримінального правопорушення зник.

За клопотанням сторони обвинувачення Сєвєродонецьким міським судом застосовано до правопорушника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція ч. 2 ст. 187 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області