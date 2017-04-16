На Житомирщині чоловік згорів живцем у власному будинку

О 06:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному дерев’яному житловому будинку в с. Станційне Лугинського району. Зателефонував випадковий очевидець події, який побачили дим, що виходив з оселі.

Вже на місці виклику відділення вогнеборців встановило, що в одній із житлових кімнат горять речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили на підлозі тіло 55-річного власника будинку без ознак життя. Рятувальники локалізували пожежу о 06:45 та о 08:00 – ліквідували. Вогнем знищено 3 кв. м. підлоги, ліжко та домашнє майно в одній з кімнат.

Загадом до ліквідації загоряння залучалося 4 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежної техніки.

Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. За словами сусідів, загиблий проживав сам та зловживав спиртними напоями.

Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області