На Черкащині прокуратура домоглась арешту наркофермера та дилера

За принципової позиції прокуратури Черкаської області колегією суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області задоволено апеляційну скаргу прокурора, скасовано ухвалу слідчого судді місцевого суду про обрання стосовно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обрано тримання під вартою.

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник, який на цей час вже притягується до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, незаконно, з метою подальшого збуту, із рослин роду канабіс, які незаконно зберігав за місцем свого проживання, шляхом сушіння та подрібнення за допомогою заздалегідь підготовлених предметів, привів у готовність до використання наркотичний засіб - канабіс, чим здійснив незаконне виготовлення.

На цей час досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі прокуратури області.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області