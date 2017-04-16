На Сумщині літній рецидивіст подався у цвинтарні вандали

Правоохоронці на «гарячому» затримали чоловіка, який поцупив з поховання на міському кладовищі металеві стовпчики огорожі.

Викрадене збирався здати на металоприймальний пункт, а гроші - витратити на продукти харчування.

Раніше судимого 70-річного жителя Шостки, який стоїть в поліції під адміністративним наглядом і має заборону суду покидати житло в нічний час, співробітники поліції у складі групи «швидкого реагування» побачили останнього неподалік його ж будинку.

Чоловік, повертаючись додому, котив візок з металевими стовпчиками. На запитання правоохоронців про походження «поклажі», пенсіонер зізнався, що викрав їх з могили на кладовищі.

Все поцуплене він здавав на металоприймальний пункт, а на отримані гроші купував собі харчі».

Сам же підозрюваний виправдовується тим, що йому не вистачає пенсії на життя.

Відтак, громадянина разом з речовим доказом доправили до Шосткинського відділу поліції.

Наразі правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших подібних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області