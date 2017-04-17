На Житомирщині п’яний водій та його пасажири побились з поліцейськими

Близько 22:00 у райцентрі Пулини поліцейські Управління превентивної діяльності ГУНП Житомирщини зупинили за порушення Правил дорожнього руху ВАЗівку, водій якої, як згодом виявилось, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нетверезі пасажири автівки, в якій знаходилось 5 дорослих та 3 малолітніх дітей, розпочали суперечку з поліцейськими, що продовжилась сутичкою. У результаті порушників було доставлено до відділення поліції.

Автомобіль ВАЗ-2104 рухався у темну пору добу по вулицях райцентру без увімкнених світлових пристроїв (світла фар). Саме це порушення, передбачене п.19.1 Правил дорожнього руху, стало підставою для його зупинки інспекторами групи забезпечення безпеки дорожнього руху Управління превентивної діяльності ГУНП Житомирщини.

У ході спілкування з водієм, який відмовився надати посвідчення на право керування транспортним засобом, поліцейські помітили у нього ознаки сп’яніння (запах алкоголю, порушення мови та координації рухів). Пропозицію пройти освідування щодо стану чоловік категорично відхилив.

Натомість із автівки вийшло декілька осіб, які розпочали словесну суперечку, а згодом і нанесли кілька ударів одному з поліцейських та порвали форменний одяг. Відтак інспектори затримали учасників конфлікту та доставили до відділення поліції.

Там з’ясувалось, що за кермом ВАЗівки перебував 33-річний житель райцентру. Згодом у медичному закладі було зафіксовано стан його сп’яніння - 2,2 проміле, у двох інших пасажирів – 1,9 та 2,0 проміле. Відносно керманича авто оформлено адміністративні матеріали відразу за кількома статтями Кодексу України.

Водночас за вказаними подіями внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

В одного з інспекторів поліції зафіксовано садна, гематоми та забої. Триває досудове розслідування.

Також Головним управлінням Нацполіції в області розпочато службову перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області