На Кіровоградщині чоловіка затримали за виготовлення психотропів

На Кіровоградщині чоловіка затримали за виготовлення психотропів

14:00 17.04.2017
На Кіровоградщині чоловіка затримали за виготовлення психотропів

Поліцейські отримали інформацію про незаконну діяльність жителя селища Онуфріївка, яка у результаті перевірки знайшла своє підтвердження.

«У ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння зловмисника було виявлено 3 медичних шприци з вмістом речовини світлого кольору, ззовні схожої на метамфетамін, ацетон та кислоти. Вилучене направлено на дослідження. 41-річному раніше судимому чоловіку оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України», - розповів начальник Онуфріївського відділення поліції Віталій Кравцов.

У даний час вирішується питання про обрання відносно особи міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

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