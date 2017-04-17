Цілий арсенал зброї та боєприпасів тримав у квартирі житель Тернополя
Цілий арсенал зброї та боєприпасів тримав у квартирі житель Тернополя
Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Встановлено, що житель обласного центру у власному помешканні переховував зброю, яку мав намір збути конкретному покупцеві.
Під час обшуку у його квартирі вилучено гвинтівку ТОЗ-8, дві гранати Ф-1, гранату РГД-5, запали до них та понад 180 набоїв різного калібру.
Злочин викрито спільно з працівниками Служби безпеки в області.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області