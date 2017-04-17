Цілий арсенал зброї та боєприпасів тримав у квартирі житель Тернополя

Цілий арсенал зброї та боєприпасів тримав у квартирі житель Тернополя

12:00 17.04.2017
Цілий арсенал зброї та боєприпасів тримав у квартирі житель Тернополя

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). 

Встановлено, що житель обласного центру у власному помешканні переховував зброю, яку мав намір збути конкретному покупцеві.

Під час обшуку у його квартирі вилучено гвинтівку ТОЗ-8, дві гранати Ф-1, гранату РГД-5, запали до них та понад 180 набоїв різного калібру.

Злочин викрито спільно з працівниками Служби безпеки в області.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області

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