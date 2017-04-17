На Донеччині лісоруба-підпільника затримали за пропонування хабара

Минулого місяця правоохоронцями було задокументовано факт незаконної вирубки дерев на території міста Дружківка. Винуватцем виявився місцевий мешканець 1981 року народження, який заробляв цим видом злочину собі на життя. Речові докази, машина з дровами, було вилучено, та відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України "Незаконна порубка лісу".

Правопорушник вирішив владнати питання щодо припинення кримінального провадження та повернення йому вилучених автотранспортних засобів з предметом злочину - дровами.

Поліцейський повідомив про спробу підкупу керівництво ГУНП області та співробітників управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіціі України.

Факт передачі неправомірної вигоди було задокументовано співробітниками ГУНП в Донецькій області, управління внутрішньої безпеки та департаменту з захисту економіки.

Чоловіка було затримано «на гарячому» під час дачі хабара. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області