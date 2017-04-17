У Києві поліцейські оперативно затримали автокрадія

Розбивши скло в іномарці, зловмисник викрав відеореєстратор. Втекти від поліцейських не вдалося - киянина оперативно затримали.

Працівників поліції на місце скоєння злочину викликав власник пошкодженого автомобіля. Чоловік розповів, що вдома почув, як спрацювала сигналізація. Вискочивши на вулицю, побачив розбите скло передніх дверей та відсутність відеореєстратора.

Завдяки професійним діям правоохоронців правопорушника відразу затримали. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець, який у скоєному повністю зізнався. Працівникам поліції він пояснив, що вкрав відео реєстратор, аби перепродати.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві