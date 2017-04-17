На Прикарпатті чоловіка засуджено за торгівлю психотропами
На Прикарпатті чоловіка засуджено за торгівлю психотропами
Івано-Франківською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення щодо 29-річного мешканця обласного центру який вчинив ряд правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин.
Так, вказаний чоловік за місцем свого проживання незаконно виготовляв у великих кількостях психотропні речовини, які в подальшому збував.
Вироком Івано-Франківського міського суду обвинуваченому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області