На Прикарпатті чоловіка засуджено за торгівлю психотропами

На Прикарпатті чоловіка засуджено за торгівлю психотропами

19:00 17.04.2017
На Прикарпатті чоловіка засуджено за торгівлю психотропами

Івано-Франківською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення щодо 29-річного мешканця обласного центру який вчинив ряд правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Так, вказаний чоловік за місцем свого проживання незаконно виготовляв у великих кількостях психотропні речовини, які в подальшому збував.

Вироком Івано-Франківського міського суду обвинуваченому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області

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