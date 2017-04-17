На Запоріжжі затримали браконьєрів з кількома тоннами улову

Завдяки скоординованим Бердянською місцевою прокуратурою діям, співробітниками Бердянського прикордонного загону та Приазовського національного парку в акваторії Бердянської затоки Азовського моря затримано судно, яке здійснювало вилов риби на території природно-заповідного фонду.

На борту вказаного судна знаходилась команда з 7 осіб.

Правоохоронці встановили, що рибалки не мали дозвільних документів на вилов риби на території природо-заповідного фонду.

Під час огляду судна виявлено та вилучено 2 316 кілограмів бичка, знаряддя лову та саме судно.

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Досудове розслідування здійснюється Бердянським ВП ГУНП в Запорізькій області за процесуального керівництва Бердянської місцевої прокуратури.

Наразі досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області