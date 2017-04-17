У Нікополі чоловік з ножем напав на торгівельний павільйон

Чоловік, погрожуючи продавчині торгівельного павільйону ножем, забрав 750 гривень виручки, а також прихопив із собою 500 грамів ковбаси, 500 грамів еклерів і два пакети молока.

Нападник зайшов до крамниці та замовив ковбаси, еклерів і два пакети молока. Після цього він взяв принесений із собою ніж і пристав його жінці до горла, вимагаючи гроші. Налякана продавчиня віддала йому 750 гривень і одразу ж повідомила про інцидент поліції.

Як виявилось, розбійник — 33-річний місцевий мешканець. Крім покарання за розбійний напад, чоловік нестиме відповідальність і за скоєну раніше крадіжку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України.

Санкцією статті передбачено покарання від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області