На Черкащині поліцейські оперативно затримали викрадача мотоцикла

На Черкащині поліцейські оперативно затримали викрадача мотоцикла

00:12 18.04.2017
На Черкащині поліцейські оперативно затримали викрадача мотоцикла

До чергової частини Черкаського відділення зателефонував 55-річний житель одного із сіл району та повідомив про крадіжку. Заявник розповів, що невідома особа проникла до його гаражного приміщення та викрала мотоцикл. Правоохоронці зареєстрували заяву та розпочали пошуки зловмисника та викраденого транспорта.

Проводячи заходи по встановленню зловмисника, правоохоронці провели подворовий обхід та встановили, що до даного кримінального правопорушення причетний 20-річний житель одного із сіл Золотоніського району.

Молодика відшукали на подвір’ї товариша, де правоохоронці виявили деталі до викраденого мотоциклу. Підозрюваний розповів, що вночі проник до потерпілого на подвір’я, де з гаражу викотив мотоцикл та відвіз його до знайомого, де розібрав крадене на запчастини.

На даний час слідчим відділенням Черкаського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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