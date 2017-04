В Одесі СБУ затримала італійця, оголошеного у міжнародний розшук

Співробітники Служби безпеки України за інформацією Українського бюро Інтерполу затримали в Одесі громадянина Італії, оголошеного у міжнародний розшук.

Італієць підозрюється, зокрема в організації фінансових шахрайських схем та ухиленні від сплати податків. За даними італійських правоохоронців, комерсант не перерахував до бюджету майже сто вісімдесят мільйонів євро у період з 2007-2014 років. Спочатку його було оголошено у державний розшук в Італії, а у вересні 2014 року у міжнародний каналами Інтерполу.

Після отримання звернення від Інтерполу, співробітники контррозвідки СБУ встановили місце перебування іноземця на території України та затримали його.

Оперативники спецслужби передали італійця представникам Національної поліції, які затримали його згідно зі ст. 208 та ст. 582 Кримінального процесуального кодексу України. Надалі на нього чекає процедура екстрадиції у встановленому порядку.

За матеріалами прес-центру СБУ

