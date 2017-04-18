Оперуповноваженого поліції затримала на хабарі СБУ у Херсоні

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі оперуповноваженого одного з відділів Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав від місцевого мешканця сім тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Співробітники спецслужби затримали оперуповноваженого в одному з мікрорайонів Херсона під час отримання другої частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ