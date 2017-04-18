На Закарпатті СБУ затримала співробітників внутрішньої безпеки фіскальної служби

На Закарпатті СБУ затримала співробітників внутрішньої безпеки фіскальної служби

06:45 18.04.2017
На Закарпатті СБУ затримала співробітників внутрішньої безпеки фіскальної служби

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві одного з керівників управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби у Закарпатській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець спільно з двома підлеглими вимагали триста доларів США з місцевого комерсанта. За цю суму вони обіцяли не перешкоджати митному оформленню партії імпортних товарів.

Оперативники спецслужби затримали трьох зловмисників у центрі Ужгорода під час отримання всієї суми хабара. У одного з працівників фіскальної служби співробітники СБУ під час санкціонованого обшуку виявили паспорт громадянина сусідньої країни.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві одного з керівників управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби у Закарпатській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець спільно з двома підлеглими вимагали триста доларів США з місцевого комерсанта. За цю суму вони обіцяли не перешкоджати митному оформленню партії імпортних товарів.

Оперативники спецслужби затримали трьох зловмисників у центрі Ужгорода під час отримання всієї суми хабара. У одного з працівників фіскальної служби співробітники СБУ під час санкціонованого обшуку виявили паспорт громадянина сусідньої країни.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3176#sthash.EI6P3PG3.dpuf

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві одного з керівників управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби у Закарпатській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець спільно з двома підлеглими вимагали триста доларів США з місцевого комерсанта. За цю суму вони обіцяли не перешкоджати митному оформленню партії імпортних товарів.

Оперативники спецслужби затримали трьох зловмисників у центрі Ужгорода під час отримання всієї суми хабара. У одного з працівників фіскальної служби співробітники СБУ під час санкціонованого обшуку виявили паспорт громадянина сусідньої країни.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3176#sthash.EI6P3PG3.dpuf

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві одного з керівників управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби у Закарпатській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець спільно з двома підлеглими вимагали триста доларів США з місцевого комерсанта. За цю суму вони обіцяли не перешкоджати митному оформленню партії імпортних товарів.

Оперативники спецслужби затримали трьох зловмисників у центрі Ужгорода під час отримання всієї суми хабара. У одного з працівників фіскальної служби співробітники СБУ під час санкціонованого обшуку виявили паспорт громадянина сусідньої країни.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3176#sthash.EI6P3PG3.dpuf

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.