На Закарпатті СБУ затримала співробітників внутрішньої безпеки фіскальної служби

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві одного з керівників управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби у Закарпатській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець спільно з двома підлеглими вимагали триста доларів США з місцевого комерсанта. За цю суму вони обіцяли не перешкоджати митному оформленню партії імпортних товарів.

Оперативники спецслужби затримали трьох зловмисників у центрі Ужгорода під час отримання всієї суми хабара. У одного з працівників фіскальної служби співробітники СБУ під час санкціонованого обшуку виявили паспорт громадянина сусідньої країни.

За матеріалами прес-центру СБУ

