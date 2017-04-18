На Київщині затримано злочинця, який поранив бійця Нацгвардії та його собаку

Вночі о 00:10 годині до чергової частини Ірпінського відділу поліції надійшло повідомлення від медичного працівника районної лікарні про те, що до них доправлено 25-річного жителя Ірпеня з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини.

Встановлено, що 25-річний боєць Нацгвардії, пізно ввечері вигулюючи біля будинку свою собаку, зробив зауваження компанії молодих людей, які гучно відпочивали. Натомість один з молодчиків спочатку пирнув ножем четверолапого, який став на захист свого господаря, а потім наніс ножове поранення у живіт чоловікові.

Під час проведення невідкладних оперативних заходів працівники Ірпінського відділу поліції встановили та затримали осіб, причетних до скоєння даного злочину. Ними виявилися молоді місцеві жителі. Встановлено, що ножове поранення наніс один з молодиків, двоє інших – опитані працівниками поліції як свідки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області