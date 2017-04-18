Жорстокий напад на стареньку жінку розкрила поліція Вінниччини

Жмеринська поліція розкрила розбійний напад на 83-річну мешканку смт. Браїлів, вчинений в лютому цього року. Оперативники карного розшуку розшукали та затримали підозрюваного в нападі у Київській області, куди він приїхав до родичів на Великодні свята.

За словами керівника Жмеринського відділу поліції Сергія Кримчука, попередньо слідство встановило, що 25-річний зловмисник близько десятої вечора зламав вхідні двері та увірвався у приватний будинок літньої жінки. Нападник почав вимагати у господині віддати кошти, погрожував розправою. Жінка, злякавшись, розповіла зловмиснику де ховає заощадження. Нападник забравши 2400 гривень порадив бабусі нікому не повідомляти про те, що сталося.

Вже згодом, коли потерпіла викликала на допомогу поліцію та описала поліцейським нападника. Поліцейські розпочали розслідування, було зрозуміло, що напад на літню жінку вчинив хтось з приїжджих. Згодом розшуковці вийшли на підозрюваного, який останнім часом співмешкав з жителькою Браїлова. Молодик був не з місцевих. В його біографії вже були проблеми з законом – відбував покарання за зберігання наркотиків. Крім того, місяць тому він зник, прихопивши з собою банківську картку своєї співмешканки із тисячею гривень.

Працівники карного розшуку, провівши ряд оперативних заходів, встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його у Київській області.

Затриманому, який перебуває наразі у слідчому ізоляторі, доведеться нести відповідальність за вчинення розбійного нападу відповідно до ст.187 КК України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області