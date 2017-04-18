На Донеччині підлітки зґвалтували знайому неповнолітню дівчину

Двоє жителів Лиманського району, 15 і 17 років зґвалтували неповнолітню дівчину. Жертва зважилася розповісти про те, що трапилося лише через тиждень. Зловмисники затримані і дають свідчення.

В чергову частину Лиманського відділення поліції звернувся 42-річний чоловік і повідомив, що кілька днів тому його 16 – річна донька стала жертвою ґвалтівників.

Потерпіла розповіла, що ґвалтівників знає недавно, а в той вечір вони запросили її погуляти. Хлопці випили спиртне і захотіли перейти до більш близьких інтимних стосунків, на що отримали відмову. Тоді вони стали погрожувати розправою та застосовуючи фізичну силу, зґвалтували.

Дівчинка тільки через тиждень розповіла батькам про подію. Підлітки затримані і дають свідчення.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 153 «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом» Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області