На Дніпропетровщині згорів будинок і людина в ньому

Напередодні пасхальних свят о 10:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в приватному житловому будинку за адресою: місто Новомосковськ, провулок Транспортний.

За вказаною адресою було направлено у складі двох відділень черговий караул 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться всередині житлового будинку, горять дах та перекриття.

Пожежу локалізовано о 10:30 та ліквідовано о 11:45.

Вогнем пошкоджено дах та перекриття житлового будинку на загальній площі 100 кв м.

Внаслідок пожежі загинув власник домоволодіння, 1952 року народження.

До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина пожежі та обставини події встановлюються співробітниками правоохоронних органів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області