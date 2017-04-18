На Харківщині двоє чоловіків затримані за безглуздий озброєний напад

Подія сталася в селі Василенкове Шевченківського району Харківської області о 02:30. Вночі двоє чоловіків з масками на обличчях, одягнуті в камуфляжний одяг, зайшли до сторожки підприємства та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зв’язали 47-річного сторожа.

Зловмисники заволоділи реєстратором відеоспостереження, ноутбуком, двома мобільними телефонами, автомобілями.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці швидко затримали осіб, причетних до скоєння розбою.

Ними виявились раніше судимий 36-річний мешканець с. Страстне та 20-річний житель с. Перемога Лозівського району. Встановлено, що зловмисники сіли за кермо викрадених автомобілів та рушили у напрямку Харкова.

Неподалік смт. Чкаловське, не впоравшись з керуванням, водії обох авто здійснили зіткнення з перешкодою - опорою та деревом, та покинули автівки.

Наразі транспортні засоби повернуті власнику.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області