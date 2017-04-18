У Харкові пожежа у приватному будинку вбила людину

О 06:51 до рятувальників на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталась у приватному будинку за адресою: м. Харків, вул. Вагнера, 4.

До місця виклику було направлено 2 відділення чергової варти 5-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС м. Харкова на 2-х автоцистернах та у складі 9 рятувальників. На момент їх прибуття площа пожежі склала 10 кв.м. Горіли домашні речі та дерев’яна стіна будинку. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло власника оселі, 1949 року народження.

Пожежа була локалізована о 07:13, а о 09:08 — ліквідована.

Під час проведення перевірки за фактом пожежі рятувальники з’ясували, що ймовірною причиною виникнення загоряння стало необережне поводження з вогнем при палінні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області