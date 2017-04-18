На Тернопільщині малюк врятував братика та сестричку під час пожежі

На Тернопільщині малюк врятував братика та сестричку під час пожежі

10:02 18.04.2017
На Тернопільщині малюк врятував братика та сестричку під час пожежі

Днями, о 15:43, до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Мушкатівка Борщівського району Тернопільської області.

На місце події оперативно направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 5-ти чоловік. По прибуттю на місце встановили, що пожежа виникла у кімнаті житлового будинку, а орієнтовна площа її становила 8 м.кв.

Вогнеборці проклали рукавні лінії та розпочали ліквідацію пожежі. Завдяки оперативним та професійним діям фахівців Служби порятунку уже о 16:06 пожежу локалізували,  о 16:21 – повністю ліквідували.

Неабияку сміливість та героїзм при пожежі проявив 9-ти річний син власниці будинку.

Малюк, поборовши свій страх, вивів із задимленого приміщення братика та сестричку, та повідомив про подію дорослих, які перебували на той час у літній кухні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Тернопільській області

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