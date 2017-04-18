На Херсонщині чоловіка вдарили ножем у день його народження

На Херсонщині чоловіка вдарили ножем у день його народження

10:22 18.04.2017
На Херсонщині чоловіка вдарили ножем у день його народження

Про пораненого 30-річного чоловіка до чергової частини Новокаховського відділу поліції повідомив його товариш. Чоловік розповів, що вони святкували день народження потерпілого. На декілька хвилин він вийшов з кімнати, де потерпілий вживав алкогольні напої зі своєю співмешканкою. Коли повернувся, то побачив пораненого ножем іменинника.

Поліцейські з’ясували, що ножові поранення потерпілому нанесла його 25-річна співмешканка. Жінка пояснила, що вони компанією святкували день народження чоловіка. Під час вживання алкогольних напоїв між нею та іменинником виник конфлікт, який переріс у бійку. Щоб захистити себе, жінка схопила ніж та нанесла чоловіку удар у груди. Пораненого господаря квартири побачив його товариш та викликав поліцію та швидку.

Як розповів заступник начальника Новокаховського відділу поліції Андрій Ювченко, у чоловіка лікарі діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітини. На даний час стан його здоров’я стабільний тяжкий.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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