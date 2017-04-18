Обгоріле тіло людини знайшли біля багаття на Житомирщині
Обгоріле тіло людини знайшли біля багаття на Житомирщині
До поліції надійшло повідомлення про виявлення обгорілого тіла чоловіка, жителя с. Нагоряни. Поліцією встановлено, що після розпивання спиртного загиблий заснув поблизу багаття, розведеного у лісі. У результаті сталося займання його одягу. Нині триває з’ясування усіх обставин.
Повідомлення про подію надійшло уранці, близько 9:40, від жителів с. Нагоряни Овруцького району.
На місці події було встановлено, що уночі у лісі група людей святкували довкола багаття. Згодом загиблий заснув неподалік вогнища, а уранці його знайшли уже мертвим.
Під час огляду на тілі були виявлені значні опіки. На даний час призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті.
Перевірка за вказаним фактом триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області