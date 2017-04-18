На Львівщині чоловік заявив у поліцію про те, що вбив дружину

На Львівщині чоловік заявив у поліцію про те, що вбив дружину

11:02 18.04.2017
На Львівщині чоловік заявив у поліцію про те, що вбив дружину

У Городоцьке відділення поліції зателефонував чоловік, представився та повідомив, що він вбив свою дружину.

Подія сталась поблизу будинку, де проживало подружжя, у одному з міст Городоцького району.

На місці події правоохоронці встановили, що 44-річний чоловік під час конфлікту наніс своїй 41-річній дружині кілька ударів ножем в шию та грудну клітку. Від отриманих травм жінка померла на місці. Побачивши, що накоїв, чоловік зателефонував у поліцію.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Станція статті передбачає покарання - від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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