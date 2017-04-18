На трасі Київ-Чоп перекинувся автомобіль, є поранені

У Кам’янка-Бузький відділ поліції о 17:10 надійшло повідомлення від чергового лікаря районної лікарні про те, що до них доставлені чоловік та жінка, які були травмовані під час ДТП.

Правоохоронці встановили, що на автодорозі Київ-Чоп біля села Банюнин перекинувся автомобіль «Фольксваген-Поло», яким керував 42-річний житель міста Дніпро. Сталося це після того, як на повороті була пошкоджена шина. В результаті перекидання водій та його 40-річна дружина отримали тілесні ушкодження.

З’ясовуються обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області