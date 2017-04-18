На Київщині взято під варту катувальників та ґвалтівників маленької дитини
На Київщині взято під варту катувальників та ґвалтівників маленької дитини
Прокуратурою Київської області взято на особливий контроль розслідування справи щодо групи підлітків, які знущались над 10-річним хлопчиком, катували його та задовольняли статеву пристрасть неприроднім способом.
Саме завдяки професійній роботі співробітників прокуратури Київської області кривдникам малолітнього повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Юнаки підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) та за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області