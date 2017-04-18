На Київщині взято під варту катувальників та ґвалтівників маленької дитини

На Київщині взято під варту катувальників та ґвалтівників маленької дитини

22:00 18.04.2017
На Київщині взято під варту катувальників та ґвалтівників маленької дитини
Прокуратурою Київської області взято на особливий контроль розслідування справи щодо групи підлітків, які знущались над 10-річним хлопчиком, катували  його та задовольняли статеву пристрасть неприроднім способом.
 
Саме завдяки професійній роботі співробітників прокуратури Київської області кривдникам малолітнього повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
 
Юнаки підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування),  ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) та за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Примусове виселення ромів із Києва - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.