На Київщині взято під варту катувальників та ґвалтівників маленької дитини

Прокуратурою Київської області взято на особливий контроль розслідування справи щодо групи підлітків, які знущались над 10-річним хлопчиком, катували його та задовольняли статеву пристрасть неприроднім способом.

Саме завдяки професійній роботі співробітників прокуратури Київської області кривдникам малолітнього повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Юнаки підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) та за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області