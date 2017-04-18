В аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол

В аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол

21:00 18.04.2017
В аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол

В аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску «Київ» затримали громадянина Російської Федерації. Під час прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу.

Росіянина, який прилетів авіарейсом «Стамбул-Київ», розшукували правоохоронні органи Російської Федерації з 2016 року.  40-річний громадянин Росії перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 3,4 ст. 159 КК РФ – шахрайство.

Затриманого шахрая передали взаємодіючим підрозділам.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України

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