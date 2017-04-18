На Харківщині злочинця засуджено за серію нападів на аптеки

Московський районний суд м. Харкова визнав винним 45-річного харків'янина у серії зухвалих розбійних нападів на аптеки (ч.3 ст.187 КК України) у трьох районах міста.

За інформацією керівника Харківської місцевої прокуратури №4 Володимира Купріянова, чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратура довела у суді, що протягом 2015-2016 років зловмисник скоїв серію розбійних нападів на аптеки у Московському, Київському та Шевченківському районах міста.

Зловмисник у медичній масці заходив до аптеки, підходив до провізора та, погрожуючи пістолетом травматичної дії, вимагав відкрити касу. Звідти забирав усі гроші та тікав. В одній із аптек на вул. Салтівське шосе, крім готівки, розбійник забрав із собою майже на 9 тис. грн. ліків, що містять наркотичні речовини.

"Загалом встановлено 7 епізодів злочинної діяльності. Загальна сума викраденого становить близько 30 тис. грн. Затримали зловмисника на одному із ринків міста після скоєння чергового розбою", - розповів В. Купріянов.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області