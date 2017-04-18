Харківська поліція перевіряє інформацію щодо замінування інституту

Харківська поліція перевіряє інформацію щодо замінування інституту

09:46 18.04.2017
Харківська поліція перевіряє інформацію щодо замінування інституту

Сьогодні о 7:50 до поліції зателефонував невідомий чоловік з заявою, що начебто у будівлі Харківського регіонального інституту державного управління закладена вибухівка.

На проспект Московський, 75 виїхали працівники вибухотехнічного управління обласної поліції, слідчо-оперативна група Московського відділу поліції.

Проводиться огляд території та евакуація громадян.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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