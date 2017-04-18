На Харківщині чотирирічна дитина жахливо загинула через батьківські пустощі

На Харківщині чотирирічна дитина жахливо загинула через батьківські пустощі

11:40 18.04.2017
На Харківщині чотирирічна дитина жахливо загинула через батьківські пустощі

Подія сталась в селі Яковенково.

До чергової частини Балаклійського відділу поліції надішло повідомлення від оператора ДСНС про те, що в приватному домоволодінні сталось загоряння невідомого предмету, зовні схожого на снаряд. В результаті події загинув 4-річний хлопчик.

За адресою виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Встановлено, що у дворі власного будинку 36-річний батько разом зі своїм 4-річним сином проводили демонтаж предмету, зовні схожого на снаряд.

Під час демонтажу сталось займання паливного елемента газового генератору.

Полум’я охопило автомобіль, в якому знаходилась дитина.

Хлопчик отримав термічні опіки різного ступеню тяжкості, від яких загинув на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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